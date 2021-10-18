الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقية طيران لزيادة الرحلات

بروكسل - (د ب أ):

وقع الاتحاد الأوروبي وقطر اتفاقية طيران مهمة تسمح لشركات الطيران بالعمل بسهولة أكبر وبمعدل رحلات أكبر بين الاتحاد وقطر.

وتسمح الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين لكل شركات الطيران العاملة في الاتحاد الأوروبي وقطر بتسيير رحلات مباشرة من وإلى أي مطار داخل دول الاتحاد الـ27 وقطر.

غير أن المطارات في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ستخضع لعملية تعزيز تدريجية لقدراتها الاستيعابية حتى عام 2024، حسبما قال بيان من المفوضية الأوروبية.

وستتمكن شركات الطيران من تسيير، على سبيل المثال، 21 رحلة أسبوعيا بين فرانكفورت وقطر وبين ميونخ وقطر. ومن الممكن تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين قطر وأمستردام و84 رحلة أسبوعيا بين إيطاليا وقطر.

وقالت المفوضية إن أكثر من 6 ملايين راكب يسافرون سنويا بين الاتحاد الأوروبي وقطر .