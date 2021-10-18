Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقية طيران لزيادة الرحلات

08:17 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقية طيران لزيادة الرحلات

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

وقع الاتحاد الأوروبي وقطر اتفاقية طيران مهمة تسمح لشركات الطيران بالعمل بسهولة أكبر وبمعدل رحلات أكبر بين الاتحاد وقطر.

وتسمح الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين لكل شركات الطيران العاملة في الاتحاد الأوروبي وقطر بتسيير رحلات مباشرة من وإلى أي مطار داخل دول الاتحاد الـ27 وقطر.

غير أن المطارات في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ستخضع لعملية تعزيز تدريجية لقدراتها الاستيعابية حتى عام 2024، حسبما قال بيان من المفوضية الأوروبية.

وستتمكن شركات الطيران من تسيير، على سبيل المثال، 21 رحلة أسبوعيا بين فرانكفورت وقطر وبين ميونخ وقطر. ومن الممكن تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين قطر وأمستردام و84 رحلة أسبوعيا بين إيطاليا وقطر.

وقالت المفوضية إن أكثر من 6 ملايين راكب يسافرون سنويا بين الاتحاد الأوروبي وقطر .

الاتحاد الأوروبي قطر شركات الطيران

الخبر التالى:

موسكو: رصدنا هجمات إلكترونية من أمريكا وألمانيا وأوكرانيا خلال الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

633

متعافون اليوم

318456

إجمالي الإصابات

17970

إجمالي الوفيات

268843

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا