إقالة رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أعلنت مجموعة اكسل شبرينجر الإعلامية الألمانية اليوم الاثنين إعفاء رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا، يوليان رايشلت، بأثر فوري.

وسيتولى رئاسة تحرير "بيلد" يواهانيس بويه/37 عاما/ الذي يترأس حاليا تحرير صحيفة "فيلت آم زونتاج" المملوكة أيضا لمجموعة اكسل شبرينجر.

وبررت شبرينجر إنهاء التعاون مع رايشلت في رئاسة أكبر صحيفة في ألمانيا قائلة إنها حصلت في الأيام الأخيرة بعد أبحاث صحفية على معلومات جديدة عن السلوك الراهن لرايشلت وأنها تتبعت هذه المعلومات وتبين أن رايشلت لم يفصل على نحو واضح بين الشأن الشخصي والمهني حتى بعد إتمام إجراءات الامتثال في ربيع 2021 وأنه لم يخبر مجلس الإدارة بالحقيقة.

كانت الشركة بدأت إجراءات الامتثال ضد رايشلت بعد اتهامات له بإساءة استغلال منصبه واستغلال علاقات التبعية، وراجعت الشركة الاتهامات في إطار إجراء داخلي وخلصت نتيجة المراجعة إلى ضرورة احتفاظ رايشلت بمنصبه.

وبعد وقفه عن العمل لفترة محدودة، عاد رايشلت مرة أخرى إلى منصبه.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مطولا عن مجموعة أكسل شبرينجر وذلك في إطار سعيها للاستحواذ على مجموعة بوليتيكو الأمريكية الإعلامية.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى رئيس التحرير رايشلت والاتهامات التي وجهت إليه علانية لأول مرة في الربيع الماضي وأشارت إلى أبحاث استغرقت شهورا وقام بها فريق تحقيق تابع لمجموعة إيبن.