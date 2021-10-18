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مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا

06:45 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا

قوات الأمن في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

قال مسؤول في نيجيريا اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا.

وأطلق مهاجمون مجهولون النار بشكل عشوائى على الحشد فى سوق جورونيو في ولاية سوكوتو مساء أمس الأحد ، وفقا لما ذكره حاكم سوكوتو أمينو تامبوال اليوم الاثنين .

وقال شهود عيان إن ما يصل إلى 60 شخصا لقوا مصرعهم.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم .

وفى وقت سابق من هذا الشهر لقي 20 شخصا مصرعهم في هجوم مماثل في سوق في بلدة سابون جاري في نفس الولاية.

وتتكرر الهجمات وعمليات الاختطاف في أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، وترتكبها عصابات إجرامية وجماعات إرهابية إسلاموية مثل بوكو حرام.

نيجيريا هجوم على سوق لاجوس

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