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الحكومة السودانية تعلن تشكيل خلية أزمة مع جميع الأطراف لمعالجة الوضع السياسي

06:22 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
الحكومة السودانية تعلن تشكيل خلية أزمة مع جميع الأطراف لمعالجة الوضع السياسي

عبد الله حمدوك

وكالات:

أعلنت الحكومة السودانية، تشكيل خلية أزمة من جميع الأطراف لمعالجة الوضع السياسي في البلاد، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة بين المجلس السيادي السوداني والحكومة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن بلاده تعيش أزمة سياسية حادة، موضحا أنها "أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد السودان كله، وتنذر بشر مستطير"، وحدد "خارطة طريق" من عشر نقاط للخروج من تلك الأزمة وتحويلها إلى فرصة.

وقال حمدوك، في خطاب مساء اليوم الجمعة، حول الوضع السياسي الراهن: إنه كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق بالسودان، وأن تُعتبر جرس الإنذار الذي قرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، ولكن بدلا من ذلك، كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح.

وأشار إلى أنه انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات، مشددا على أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل سبق أن تطرق إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام).

عبد الله حمدوك الحكومة السودانية رئيس وزراء السودان

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