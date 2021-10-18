التحالف: مقتل وإصابة 150 حوثيًا في مأرب خلال 24 ساعة

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الإثنين أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصراً من الميليشيا الحوثية.

واعتبر التحالف أن "على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية" منذ أسابيع.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك حذر خلال لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر اليوم من "التداعيات الخطيرة" للتصعيد الحوثي على أوضاع المدنيين والنازحين في محافظة مأرب.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التصعيد العسكري "يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، خاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من مليوني نازح".

كما حذر بن مبارك من أن "غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات يطلق العنان لجماعة الحوثي لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية".