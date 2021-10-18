الحوثيون يفرجون عن 761 سجينًا يمنيًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الإثنين، إطلاق سراح 761 سجيناً في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

ونقلت وكالة الأنباء سبأ التابعة لجماعة الحوثي عن القاضي محمد الديلمي، النائب العام قوله إن "السجناء المفرج عنهم، هم ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في السجن المحكوم بها عليهم، وكذا سجناء وموقوفين على ذمة قضايا جنائية أخرى تم التصرف فيها من قبل النيابة العامة في صنعاء وجميع المحافظات".

وأوضح أن "الإفراج تم بناء على الإجراءات الجزائية التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إفراجا مشروطاً بعد مضي ثلاثة أرباع المدة إذا ثبت أن سلوكهم خلال المدة التي قضوها في المنشأة العقابية تدعو إلى الثقة وتقويم أنفسهم".

وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي، "يستوجب على الجميع التحرك في كل الاتجاهات من أجل إظهار مشاعر الحب وتعزيز الارتباط بالرسول والاقتداء بخلقه والتمسك بنهجه".

وسبق أن أفرجت الجماعة بشكل متكرر عن عشرات السجناء والمحتجزين في عدة محافظات، تقول منظمات حقوقية إنه يتم اعتقالهم بسبب معارضتم لسياسات الحوثيين.