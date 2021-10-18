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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا

02:40 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا

كولن باول

واشنطن - (د ب أ):

توفي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلته، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه قد تلقى تلقيحا كاملا ضد الفيروس.

وتقدمت العائلة بالشكر للفريق الطبي الذي تولى رعايته.

وقد كان باول أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى منصب وزير الخارجية. وقد ساعدت قيادته للوزارة في العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

كولن باول الخارجية الأمريكية فيروس كورونا

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