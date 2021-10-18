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الخارجية الأمريكية: نرحب بجهود المبعوث الأممي في سوريا

09:56 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
الخارجية الأمريكية: نرحب بجهود المبعوث الأممي في سوريا

نيد برايس

واشنطن - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية، نيد برايس ترحيب الولايات المتحدة بجهود المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، وذلك لجمع الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية السورية.

وقال برايس في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " ندعو الجميع للمشاركة بشكل بناء لدفع الحل السياسي الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2254)".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن قد أعلن أمس الأحد أن اللجنة السورية المشتركة للدستور - التي تضم الحكومة والمعارضة - وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

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نيد برايس الخارجية الأمريكية سوريا الولايات المتحدة جير بيدرسن اللجنة الدستورية السورية

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