فيتنام : مقتل 3 وفقدان 3 آخرين جراء فيضانات شديدة

هانوي - (د ب أ):

قتل 3 أشخاص وفقد 3 آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت لفترات طويلة في فيضانات شديدة في مقاطعات شمال ووسط فيتنام، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة التنسيقية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها إن من بين الضحايا شخصين جرفتهما مياه الفيضانات أثناء جمع الحطب على طول نهر بالقرب من منزلهما في مقاطعة نجي آن بوسط البلاد يوم السبت.

والضحية الثالثة كان رجل توفي في انهيار أرضي في مقاطعة هوا بنه شمالي البلاد. وقالت اللجنة التنسيقية إن ثلاثة من أفراد أسرته أصيبوا بجروح.

وتبحث السلطات عن ثلاثة مفقودين في مقاطعتي كوانج تري و كوانج بنه وسط البلاد.

وشهدت الأجزاء الشمالية والوسطى من فيتنام أمطارا غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تقارب موجة البرد والاضطراب المداري.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة اليوم الاثنين تصل إلى 150 ملم على المناطق الوسطى من البلاد.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الأيام المقبلة.