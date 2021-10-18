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شركات طيران اسكندنافية تلغي استخدام الكمامات على متن رحلات إقليمية

08:21 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
شركات طيران اسكندنافية تلغي استخدام الكمامات على متن رحلات إقليمية

أرشيفية

أوسلو - (د ب أ):
ألغت 4 شركات طيران اسكندنافية شرط استخدام الكمامات اعتبارا من اليوم الاثنين على المسافرين على متن رحلاتها بين الدنمارك والنرويج والسويد.

ومن المقرر أن ترفع كل من خطوط طيران " ساس"، و"النرويجية"، و"ويديرو" و"فلاير" قواعد استخدام الكمامات الصارمة، حيث تعد معدلات التطعيم في الدول الاسكندنافية من أعلى المعدلات في العالم.

وقالت المتحدثة باسم شركة "ويديرو" سيلجي براندفول للإذاعة النرويجية: إن"إرشادات مكافحة العدوى النرويجية لم تعد تتطلب من الركاب المحليين استخدام كمامات الوجه، لذلك لن يتم تطبيق هذا الشرط على متن رحلات ويديرو".

ولكنها قالت إنه لا يزال يتعين استخدام الكمامات على متن الرحلات الجوية إلى دول خارج المنطقة .

وتم رفع استخدام الكمامات في مطار جاردرموين ، بالقرب من العاصمة النرويجية أوسلو، يوم الجمعة الماضية.​

شركات طيران اسكندنافية الغاء استخدام الكمامات رحلات إقليمية الدنمارك السويد

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