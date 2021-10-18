Masrawy logo white

فيسبوك تعتزم توفير 10 آلاف وظيفة داخل دول الاتحاد الأوروبي

08:16 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
فيسبوك تعتزم توفير 10 آلاف وظيفة داخل دول الاتحاد الأوروبي

شركة فيسبوك

سان فرانسيسكو - (د ب أ) :
أعلنت شركة فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها ستوفر 10 آلاف وظيفة جديدة لذوي المهارات العالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى بـ"ميتافيرس".

وجاء في بيان لنيك كليج نائب الرئيس للتخطيط والعلاقات العامة في فيسبوك "أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير "مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز" أو "ميتافيرس" وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وذكر البيان: "إن الميتافيرس لديها القدرة على المساعدة في إتاحة الوصول إلى فرص إبداعية واجتماعية واقتصادية جديدة. وسوف يقوم الأوروبيون بتشكيلها بشكل أفضل منذ البداية".

وقال كليج ، نائب رئيس وزراء بريطاني سابق، إن الاستثمار كان بمثابة "تصويت على الثقة في قوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية"، مشددًا على أن أوروبا "مهمة بشكل هائل لفيسبوك".

وتابع أنه "بالإضافة إلى المواهب التقنية الناشئة، فإن الاتحاد الأوروبي يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل القواعد الجديدة للإنترنت. ويقود صانعو السياسة الأوروبيون الطريق للمساعدة في إدخال القيم الأوروبية مثل حرية التعبير والخصوصية والشفافية وحقوق الأفراد في "الأعمال اليومية للإنترنت".

وتتعرض الشركة الأمريكية لضغوط على المستوى الدولي.

وكان مدير انتاج سابق بشركة فيسبوك قد وجه في أوائل أكتوبر الجاري اتهاما للشركة بعدم الشفافية الكافية بشأن احتمالية تسبب الشبكة في إحداث ضرر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

وردت فيسبوك بأن الشبكة على الإنترنت تعمل كل يوم على إيجاد توازن بين حق المليارات من الناس في حرية التعبير وبين بيئة آمنة للمستخدمين.​

شركة فيسبوك التواصل الاجتماعي الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

باكستان: 663حالة إصابة و 17حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

633

متعافون اليوم

318456

إجمالي الإصابات

17970

إجمالي الوفيات

268843

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| قرارات حكومية صارمة بشأن غير المطعمين.. و3 طرق لإثبات تلقي اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا