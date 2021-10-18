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دراسة: ارتفاع في معدل وفيات مرضى الزهايمر خلال جائحة كوفيد-19

08:09 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
دراسة: ارتفاع في معدل وفيات مرضى الزهايمر خلال جائحة كوفيد-19

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
قال مسؤولون إن معدل وفيات مرضى الزهايمر ارتفع خلال جائحة كوفيد-19، مما ترك مقدمي الرعاية للسكان المعرضين للخطر في حالة قلق.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أنه على مستوى البلاد كان هناك 42 ألف حالة وفاة إضافية بسبب مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى خلال عام 2020 بمتوسط زيادة في عدد الوفيات مقارنة بالسنوات الخمس الماضية قدرها 16%، وفقًا لتقرير حديث صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاحب ذلك توقعات بزيادة عدد المصابين بمرض الزهايمر في نيويورك بنسبة 12% بحلول عام 2025، من 410 آلاف إلى 460 ألفا، بحسب ما تظهره الدراسات.

وتقول جينيفر ريدر، مديرة التعليم والخدمات الاجتماعية في مؤسسة الزهايمر الأمريكية، إن مرضى الزهايمر هم أهداف رئيسية لمرض كوفيد-19.

وتابعت "إن ضعف ذاكرتهم يمنعهم أيضًا من اتخاذ إجراءات وقائية ضد كوفيد-19، مثل تذكر استخدام الكمامات، لذلك تقل قدرتهم على الحفاظ على سلامتهم".​

وفيات مرضى الزهايمر مرضى الزهايمر جائحة كوفيد-19

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