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وزيرة ليبية: انطلاق مؤتمر مبادرة دعم واستقرار ليبيا الخميس المقبل

12:01 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
وزيرة ليبية: انطلاق مؤتمر مبادرة دعم واستقرار ليبيا الخميس المقبل

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش

طرابلس - (د ب ا):

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش عن تفاصيل مبادرة دعم واستقرار ليبيا التي سينطلق المؤتمر الخاص بها في العاصمة طرابلس الخميس القادم.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية مساء اليوم الأحد.

وبحسب البيان ، تركز المبادرة على مسارين: أولها أمني عسكري، والثاني مسار اقتصادي.

وضمن المسار الأول، تسعى المبادرة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس من العام الماضي، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واحترام سيادة البلاد واستقلالها، ومنع التدخلات الخارجية السلبية. هذا بالإضافة للتأكيد على إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرة المنقوش قامت مؤخرا بسلسلة من الزيارات المكوكية إلى دول عربية وإقليمية كان آخرها زيارة دول الخليج العربي.

وتابع أن زيارات الوزيرة كانت تهدف للتعريف بالمبادرة، ودعوة وزراء خارجية تلك الدول إلى حضور المؤتمر الخاص بها.

نجلاء المنقوش ليبيا مؤتمر مبادرة دعم واستقرار ليبيا طرابلس

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