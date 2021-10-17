روسيا تدين هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية

موسكو - (أ ش أ):

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس دوما الدولة (مجلس النواب) ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن روسيا تدين بشدة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السعودية.

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إننا ندين بشدة هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية، فهي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتشكل تهديدًا ليس فقط لأمن البلاد ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بأكملها".

وبحسب النائب الروسي، فإن الهجمات المستمرة "لا تسهم في تسوية عملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة"، مؤكدًا دعم بلاده مساعي التحالف العربي لحماية المدنيين والبنية التحتية من الهجمات المعادية.