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فاوتشي: قد يتمكن حاصلو لقاح جونسون على جرعات معززة مختلطة أو مطابقة

08:49 م الأحد 17 أكتوبر 2021
فاوتشي: قد يتمكن حاصلو لقاح جونسون على جرعات معززة مختلطة أو مطابقة

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي اليوم الأحد ببرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أبي بي سي نيوز" التليفزيونية الأمريكية أن من المحتمل أن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعات معززة مختلطة أو مطابقة، بحسب حالتهم الصحية الفردية.

كانت لجنة خبراء تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد صادقت بالإجماع يوم الجمعة الماضي على إعطاء جرعات معززة للمتلقين البالغين للقاح جونسون آند جونسون. كما تستكشف اللجنة استراتيجية الخلط والمطابقة، لكنها لم تتخذ بعد قرارا رسميا بشأن الأمر.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أقر فاوتشي بأن البيانات تشير إلى أن تعزيز لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم آر إن أيه"، تنتج مزيدا من مضادات الأجسام عن جرعة ثانية للقاح جونسون آند جونسون.

وأضاف أن إدارة الغذاء والدواء سوف تنظر في كل البيانات المتاحة قبل إصدار ترخيص رسمي بشأن معززات جونسون آند جونسون.

وتوقع فاوتشي بأنه في نهاية المطاف، سوف تختلف الجرعات المعززة لمتلقي اللقاح اعتمادا على حالة كل شخص وبحسب المخاطر والوضع الصحي له.

أنتوني فاوتشي لقاح جونسون فيروس كورونا كوفيد 19

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