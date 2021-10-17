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الكرملين: لا توجد آفاق حتى الآن لعقد محادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني

08:31 م الأحد 17 أكتوبر 2021
الكرملين: لا توجد آفاق حتى الآن لعقد محادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد آفاق حتى الآن لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظرًا لسعي كييف إلى الانسحاب من اتفاقات مينسك.

وقال بيسكوف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - "حتى الآن.. لا توجد آفاق لعقد هذه المحادثات بفعل تصرفات القيادة الأوكرانية، حيث أن سلطات كييف هي التي لا تفي باتفاقات مينسك"، مؤكدًا أن أوكرانيا تعد "مشروع قانون بشأن ما يسمى بالفترة الانتقالية؛ ما يعني انسحاب كييف من اتفاقيات مينسك.. لذلك فإن الآفاق محدودة".

وتشمل اتفاقيات مينسك خارطة طريق مفصلة لحل النزاع في أوكرانيا، عبر خطة تحتوى على 13 بندًا؛ تبدأ بوقف إطلاق النار وتسليم الانفصاليين الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية، تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

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ديمتري بيسكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي اتفاقات مينسك

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