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أفريقيا تسجل 8 ملايين و490 ألف إصابة و217 ألفا و115 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

06:52 م الأحد 17 أكتوبر 2021
أفريقيا تسجل 8 ملايين و490 ألف إصابة و217 ألفا و115 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

فيروس كورونا في أفريقيا

أديس آبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، تسجيل 8 ملايين و490 ألف إصابة، و217 ألفا و115 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالقارة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية تسجيل نسبة التطعيم 4.7% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة.

وأوضحت أن بعض البلدان أحرزت تقدما فيما يتعلق بتطعيم السكان، حيث حصن المغرب 53% من سكانه، وجنوب أفريقيا 16%، والجزائر 9%، وتونس 26% من سكانها مُلقحين بالكامل.

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أفريقيا الاتحاد الأفريقي لاتحاد الأفريقي

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