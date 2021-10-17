مباحثات مصرية بريطانية حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

القاهرة - (د ب ا):

بحثت مصر وبريطانيا اليوم الأحد سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري اليوم الأحد بالقاهرة وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "جيمس كليفرلي" ،بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وقال المتحدث إن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني رحبا خلال اللقاء بالتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما مع دخول اتفاقية المشاركة بين البلدين حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذت لتخفيف قيود السفر ما بين البلدين سعيًا نحو دفع حركة السياحة والاستثمار بين الجانبين، وبما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، ويصب في دعم جهود التنمية في مصر.

وأضاف المتحدث أن شكري أعرب عن دعم مصر للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لإنجاح استضافة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وقمة رؤساء الدول والحكومات خلالها مؤتمر كوب 26التي ستعقد بمدينة جلاسجو الشهر المقبل .

واشار شكري إلى تطلع مصر لأن تُسهم مخرجات المؤتمر في دفع أجندة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك دعم الدول النامية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأهداف اتفاقية باريس.

و أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لاستضافة الدورة القادمة للمؤتمر كوب 27 عام 2022، وذلك في إطار ريادة مصر وتطلعها إلى تنسيق وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شكري و"كليفرلي" تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان، حيث استعرض الوزير شكري مواقف مصر إزاء تلك الملفات وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

وبحسب المتحدث، أعرب وزير الدولة البريطاني عن اهتمام بلاده بدفع العلاقات مع مصر، على ضوء أهميتها كشريك إستراتيجي لبريطانيا، مشيداً في هذا الصدد بالدور المصري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.