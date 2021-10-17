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التحالف العربي: أعداد قتلى الحوثيين خلال معارك مأرب تتجاوز 165 قتيلا

05:37 م الأحد 17 أكتوبر 2021
التحالف العربي: أعداد قتلى الحوثيين خلال معارك مأرب تتجاوز 165 قتيلا

طائرات التحالف العربي

الرياض - (أ ش أ):

أعلن تحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، اليوم /الأحد/، تجاوز خسائر الميليشيات الحوثية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب 165 قتيلا، وتدمير 10 آليات عسكرية خلال الساعات الماضية، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية السعودية).

وكان التحالف أعلن، أمس /السبت/، تنفيذ 32 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية في منطقة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية، وأن العمليات استهدفت عناصر مليشيا الحوثي بالعبدية، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا، مؤكدا استمراره في دعم وإسناد الجيش اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.

جدير بالذكر أن الجيش اليمني أعلن، في وقت سابق، تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف مواقع لميليشيات الحوثي، دمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الانقلابية التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

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تحالف العربي الحوثيين معارك مأرب الميليشيات الحوثية

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