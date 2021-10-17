Masrawy logo white

فحص أطعمة ومياه وتعليق للدراسة.. كيف يحارب الأردن "الجرثومة المُسممة"؟

03:49 م الأحد 17 أكتوبر 2021
فحص أطعمة ومياه وتعليق للدراسة.. كيف يحارب الأردن "الجرثومة المُسممة"؟

جرثومة الشيجيلا

كتبت- رنا أسامة:

فيما تحاول السلطات الصحية بالأدن احتواء الهلع بعد تسجيل أكثر من 90 إصابة بجرثومة على مدى الأيام القليلة الماضية، تستمر في سحب عينات من مصادر المياه والمطاعم والمخابز في قريتيّ "جبة" بمحافظة جرش و"الوهادنة" في عجلون، لتحديد مصدر جرثومة "الشيجيلا" المُريبة.

وجرى تشخيص 14 حالة جديدة بجرثومة "الشيجيلا" أمس السبت، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في بلدة جبة إلى 72، فيما بلغت الإصابات في عجلون 18 إصابة، حسبما قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور غازي شركس، لقناة "العربية" الإخبارية، الأحد.

الإصابات "تحت السيطرة"

وبيّن المسؤول الأردني أن هذه الجرثومة "تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس"، مؤكدًا أن عدد الإصابات تحت السيطرة، وأغلب الحالات غادرت المستشفى.

وزار وزير الصحة الأردني فراس الهواري، مستشفى جرش الحكومي، البؤرة الأسخن للجرثومة، أمس السبت، واطمأن على الوضع الصحي لـ 9 أطفال نُقلوا بعد الاشتباه في تسممهم بـ"الشيجيلا".

تعليق الدراسة

بالتوازي، أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية الأردنية، أحمد المساعفة، تعليق الدراسة في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، مع احتمالية تمديد التعليق استنادًا للمستجدات الصحية في المناطق التي سجلت إصابات بجرثومة "شيجيلا".

وأضاف المساعفة أن تعليق الدوام بهدف تعقيم المدارس، مُشيرًا إلى جاهزية منصة الوزارة الأردنية للتعليم عن بعد في مختلف المناطق.

والأطفال وكباء السن أكثر الفئات عُرضة للإصابة بهذه الجرثومة، والتي يُتماثل للشفاء منها -في الغالب- بعد 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية.

وعادة ما تنشط هذه الجرثومة في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار العدوى بـ"شيجيلا" بعد حدوث التسمم الأولي.

اقرأ أيضًا:

ماذا نعرف عن جرثومة "الشيجيلا" التي سممت العشرات في الأردن؟

الجرثومة المسممة الأردن مخابز المطاعم جرثومة الشيجيلا الشيغيلا شيجيلا جرثومة معوية جرثومة في الأردن جرش تعليق الدراسة في الأردن وزارة الصحة الأردنية وزير الصحة الأردني مياه ملوثة طعام ملوث

الخبر التالى:

الحوثيون يعلنون السيطرة على مديريات يمنية في مأرب وشبوة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا