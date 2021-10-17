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بطريرك الموارنة في لبنان يدعو لاحترام استقلال القضاء

03:11 م الأحد 17 أكتوبر 2021
بطريرك الموارنة في لبنان يدعو لاحترام استقلال القضاء

البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي

بيروت- (بي بي سي):

دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، إلى عدم التدخل في عمل القضاء واحترام استقلاليته.

جاء ذلك وسط توتر متصاعد بسبب التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت.

وقال الراعي إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف وذلك عقب أعمال عنف وقعت الأسبوع الماضي بسبب التحقيق.

ويعد البطريرك الراعي، رأس الكنيسة المارونية، رئيس أكبر الطوائف المسيحية في لبنان.

هذا المحتوى من

BBC
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