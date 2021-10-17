غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة تونس.. انتشال جثتين والبحث عن 20 مفقودا

تونس- (د ب أ):

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثتين وأنقذت 7 أشخاص في سواحل ولاية المهدية، إثر غرق مركب يقل مهاجرين في رحلة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

وقع حادث الغرق صباح الأحد في منطقة البغدادي بينما كان المركب يقل أكثر من 30 مهاجرا ينحدرون من ولايات المهدية والمنستير وسوسة وقفصة، بحسب ما ذكر مصدر من الحرس البحري.

وأفادت إذاعة المنستير بأنه يجري البحث عن 21 مفقودا على الأقل من بينهم اثنان قصر.

وتمثل السواحل التونسية منصة انطلاق رئيسية إلى سواحل لامبيدزا وصقلية الايطاليتين، لكن مع تغير أحوال الطقس تتحول الرحلات السرية إلى مخاطرة في عرض البحر.

وأعلنت النيابة العامة في المهدية عن فتح تحقيق في جريمة اجتياز الحدود البحرية خلسة والتسبب في حدوث وفيات.

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعني بملف الهجرة، هذا الأسبوع عن أن 12 ألفا و697 مهاجرا وصلوا السواحل الإيطالية في عام 2021 مقابل 7951 شخصا في العام الماضي.

وأفاد المنتدى بأن الأمن أوقف نحو 20 ألف مهاجر هذا العام كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية مقابل أكثر من 10 آلاف في عام 2020.

ويستقي المنتدى الأرقام من بيانات رسمية لوزارتي الداخلية في إيطاليا وتونس ومن النشطاء في مختلف الولايات ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.