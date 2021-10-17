Masrawy logo white

غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة تونس.. انتشال جثتين والبحث عن 20 مفقودا

02:11 م الأحد 17 أكتوبر 2021
غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة تونس.. انتشال جثتين والبحث عن 20 مفقودا

الحرس البحري التونسي

تونس- (د ب أ):

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثتين وأنقذت 7 أشخاص في سواحل ولاية المهدية، إثر غرق مركب يقل مهاجرين في رحلة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

وقع حادث الغرق صباح الأحد في منطقة البغدادي بينما كان المركب يقل أكثر من 30 مهاجرا ينحدرون من ولايات المهدية والمنستير وسوسة وقفصة، بحسب ما ذكر مصدر من الحرس البحري.

وأفادت إذاعة المنستير بأنه يجري البحث عن 21 مفقودا على الأقل من بينهم اثنان قصر.

وتمثل السواحل التونسية منصة انطلاق رئيسية إلى سواحل لامبيدزا وصقلية الايطاليتين، لكن مع تغير أحوال الطقس تتحول الرحلات السرية إلى مخاطرة في عرض البحر.

وأعلنت النيابة العامة في المهدية عن فتح تحقيق في جريمة اجتياز الحدود البحرية خلسة والتسبب في حدوث وفيات.

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعني بملف الهجرة، هذا الأسبوع عن أن 12 ألفا و697 مهاجرا وصلوا السواحل الإيطالية في عام 2021 مقابل 7951 شخصا في العام الماضي.

وأفاد المنتدى بأن الأمن أوقف نحو 20 ألف مهاجر هذا العام كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية مقابل أكثر من 10 آلاف في عام 2020.

ويستقي المنتدى الأرقام من بيانات رسمية لوزارتي الداخلية في إيطاليا وتونس ومن النشطاء في مختلف الولايات ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.

الحرس البحري التونسي غرق مركب هجرة هجرة غير شرعية تونس

الخبر التالى:

مئات السودانيين يعتصمون لليوم الثاني للمطالبة بسلطة عسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير البترول: سنوقف إنتاج بنزين 80 قريبًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا