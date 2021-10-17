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لندن تبحث إخفاء هوية وتحركات البرلمانيين على شبكات التواصل الاجتماعي

02:04 م الأحد 17 أكتوبر 2021
لندن تبحث إخفاء هوية وتحركات البرلمانيين على شبكات التواصل الاجتماعي

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل

لندن- (بي بي سي):

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن الحكومة تبحث حماية سرية هوية وتحركات البرلمانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في أعقاب مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس يوم الجمعة.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية أن هذا الإجراء تتولاه كلُ من وزارتي الثقافة والإعلام.

واعتبرت أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مدمرة في بعض الأحيان، مما يحتاج لنهح متوازنً في التعامل معها، مؤكدة أن إخفاء تحركات اعضاء الحكومة عن المجال العام لاعتبارات الخصوصية هو سمة للجماعات المؤيدة للديمقراطية.

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وزيرة الداخلية البريطانية ريتي باتيل ندن بكات التواصل الاجتماعي

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