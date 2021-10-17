"فيسبوك" ترد على استهداف "انستجرام" للمراهقين: ليس مُفاجئًا

وكالات:

وسط تقارير عن إنفاق موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" التابع لـ"فيسبوك" غالبية ميزانية تسويقه الضخمة البالغة 390 مليون دولار على استهداف المراهقين، أكد المتحدث باسم عملاق التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر ليس مُفاجئًا.

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، في بيان أوردته صحيفة "بيزنس انسايدر" الأمريكية، إن الشركة تعتبر المراهقين أحد المجتمعات الأكثر أهمية لأنهم "يحددون الاتجاهات".

وتابع: "في حين أنه ليس صحيحا أننا نركز ميزانيتنا التسويقية بالكامل على المراهقين، فقد قلنا مرات عديدة أن المراهقين هم أحد أهم مجتمعاتنا لأنهم اكتشفوا الاتجاهات وحددوها، لا ينبغي أن يكون مفاجئا أنهم جزء من استراتيجيتنا التسويقية".

وأظهر تقرير حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه منذ عام 2018 تم توجيه جميع ميزانية التسويق العالمية لموقع "انستجرام" تقريبا نحو عرض الإعلانات للمراهقين.

وبحسب التقرير، فمن المقرر أن تبلغ ميزانية الإعلانات السنوية لـ"انستجرام" 390 مليون دولار في العام الحالي.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أكثر من 40 في المائة من مستخدمي "انستجرام" أعمارهم 22 عاما أو أقل، ويقضي المراهقون في أمريكا 50 في المائة كوقت إضافي على "انستجرام" ثم "فيسبوك".

لكن "انستجرام" مهدد في الوقت الحالي بخسارة مستخدميه المراهقين؛ إذ قال 35 في المائة منهم إن تطبيق الفيديوهات "سناب شات" هو تطبيق الوسائط الاجتماعية المفضل لديهم، واعتبر 30 في المائة منهم أن تطبيقهم المفضل هو "تيك توك"، فيما صنّف 22 في المائة "انستجرام" أنه المفضل لديهم، وفقا لاستطلاع "بايبر ساندلر" نشر الشهر الماضي.

في المقابل، يرى "انستجرام" أن تقلص قاعدة مستخدميه المراهقين هو "تهديد وجودي"، ووجهت في المقابل مجموعة كبيرة من الإنفاق الإعلاني إلى الفئة السكانية الضيقة من المراهقين.

وبحسب في تقرير "نيويورك تايمز"، أكدت الشركة أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما هم المستهدفين في خطة تسويقها الجديدة.

يأتي ذلك بعد موجة من ردود الفعل السلبية على "انستجرام" و"فيسبوك"، بعد تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وكشف أن "انستجرام" يُحدث آثارًا سلبية على الصحة العقلية للمراهقين.

وقالت واحدة من كل 3 فتيات مراهقات في البحث إن "انستجرام" جعلهن يشعرن بمزيد من السوء بشأن أجسادهن.

وبعد تقرير "وول ستريت جورنال"، أعلن "انستجرام" أنه توقف مؤقتا عن العمل على تطبيق كان يصممه للأطفال دون سن 13 عاما، والمعروف باسم "انستجرام كيدز".