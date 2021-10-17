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تركيا: أمريكا عرضت بيع طائرات "إف-16" مقابل استثماراتها في "إف-35"

01:47 م الأحد 17 أكتوبر 2021
تركيا: أمريكا عرضت بيع طائرات "إف-16" مقابل استثماراتها في "إف-35"

رجب طيب أردوغان

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

كانت تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16 مقاتلة من إنتاج لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

رجب طيب إردوغان تركيا أمريكا بيع طائرات إف-16 طائرات إف-35

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