والد المشتبه بقتل النائب البريطاني "مصدوم" بعد اعتقال نجله

لندن- (بي بي سي):

أعرب والد المشتبه به في قتل نائب حزب المحافظين البريطاني ديفيد أميس ، عن صدمته جراء اعتقال نجله على خلفية الحادثة التي وقعت الجمعة الماضية .

وتلقى أميس عدة طعنات حتى الموت في كنيسة في مقاطعة إسكس جنوب شرقي إنجلترا أثناء لقاء كان يعقده مع ناخبين من دائرته.

وتعليقا على اعتقال نجله المدعو علي حربي علي الذي وجهت له الشرطة تهمة ارتكاب عمل ذي أغراض إرهابية، قال والده حربي علي كلان - المستشار السابق لرئيس وزراء الصومال - لصحيفة صانداي تايمز البريطانية إنه لم يدر قط بمخيلته أن يقدم ابنه على إتيان فعلٍ من هذا القبيل على حد ما جاء على لسانه.

وقد تبين أن المشتبه به قد شارك سابقًا بأحدى مبادرات الدولة لمكافحة ومنع التطرف، لكنه لم يكن مدرجًا على قائمة مراقبة الإرهاب في بريطانيا ما يعني أنه لم يكن يتم تتبعه من جانب الأجهزة الأمنية.