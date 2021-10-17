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التحقيق مع جندي لبناني يُشتبه في إطلاقه النار خلال اشتباكات بيروت

12:49 م الأحد 17 أكتوبر 2021
التحقيق مع جندي لبناني يُشتبه في إطلاقه النار خلال اشتباكات بيروت

الجيش اللبناني

بيروت- (بي بي سي):

قال الجيش اللبناني يوم السبت إن عسكريا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال مواجهات شهدتها بيروت يوم الخميس يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وكان 7 أشخاص قد قتلوا أثناء إطلاق للنار والقذائف الصاروخية أثناء وبعد مسيرة لأنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في حادثة انفجار المرفأ.

واتهم حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بالاعتداء على عناصرهم، وهو ما نفاه الحزب.

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الجيش اللبناني لبنان اشتباكات بيروت إطلاق نار

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