التحقيق مع جندي لبناني يُشتبه في إطلاقه النار خلال اشتباكات بيروت

بيروت- (بي بي سي):

قال الجيش اللبناني يوم السبت إن عسكريا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال مواجهات شهدتها بيروت يوم الخميس يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وكان 7 أشخاص قد قتلوا أثناء إطلاق للنار والقذائف الصاروخية أثناء وبعد مسيرة لأنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في حادثة انفجار المرفأ.

واتهم حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بالاعتداء على عناصرهم، وهو ما نفاه الحزب.