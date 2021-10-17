10 قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية

نيودلهي- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم بعد أن هطلت أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية مسببة انهيارات أرضية وفيضانات.

ودفعت الأمطار الغزيرة منذ أمس السبت سلطات الولاية إلى طلب مساعدة الجيش الهندي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وذكرت إذاعة أول إنديا راديو الحكومية أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، ومازال 11 آخرون في عداد المفقودين في منطقتي إدوكي وكوتايام الأكثر تضررا. ومن بين المفقودين خمسة أطفال.

وتراجعت شدة هطول الأمطار في معظم أنحاء ولاية كيرالا صباح الأحد بعد أستمرار هطول الأمطار طوال الليل.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان قوله: "الوضع خطير حقا في بعض مناطق الولاية. سوف نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ الأرواح. لقد طلبنا المساعدة من الجيش والبحرية وسلاح الجو. تم إعداد مخيمات الإغاثة في المناطق".

وجاءت الأمطار غير الموسمية - التي أعقبت موسم الرياح الموسمية – نتيجة نظام ضغط منخفض أعلى بحر العرب المجاور.

وتم نشر فرق من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث أيضا من أجل عمليات الإغاثة والإنقاذ .

وأرجأت السلطات فعاليات زيارة ضريح ساباريمالا البارز، وهي من الطقوس الدينية الرئيسية في الولاية، بسبب الطقس.

وتوقع مكتب الأرصاد في الهند هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة في المنطقة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.