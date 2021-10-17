اليوم افتتاح معرض جيتكس دبي للتكنولوجيا

دبي- علاء حجاج:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتكنولوجيا وتستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت كلمة في مؤتمر رؤى القادة ضمن فعاليات جيتكس، كما سيشارك في جلسة " فرص الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية في مصر" غدا الاثنين ضمن فعاليات اكسبو دبي ٢٠٢٠.

ويعتبر معرض جيتكس العالمي الفعالية الوحيدة التي تسلط الضوء على أبرز الرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع؛ بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، و اتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات بلوك تشين، والحوسبة الكمومية، وتقنيات التسويق الغامر، والتكنولوجيا المالية.

وكان معرض جيتكس الفعالية الوحيدة في مجال التكنولوجيا التي أقيمت بشكل مباشر خلال عام 2020، وسيتم توسيع المعرض في نسخته للعام الحالي ليكون أكبر من أي وقت مضى ويشمل منظومة عمل القطاع بأكملها.

ويقام معرض جيتكس العالمي بالتزامن مع معرض جيتكس نجوم المستقبل، وقمة مستقبل البلوك تشين، وقمّة الذكاء الاصطناعي لكل شيء، ومؤتمر التسويق (جيتكس ماركتنغ مينيا)، وفعالية فينتك سيرج.