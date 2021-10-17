Masrawy logo white

الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

10:16 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

الإمارات وتركيا

دبي- (د ب أ):

التقى وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي بوفد تجاري تركي، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها.

وأطلع الزيودي الوفد التركي على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.

وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا بنحو 21% خلال عام 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع عام 2019 الذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليار دولار.

الإمارات وتركيا التعاون الاقتصادي دبي معرض إكسبو 2020 دبي

الخبر التالى:

إسرائيل ترصد محاولات متزايدة لهجمات إلكترونية على منشآت صحية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر:الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا