الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

دبي- (د ب أ):

التقى وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي بوفد تجاري تركي، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها.

وأطلع الزيودي الوفد التركي على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.

وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا بنحو 21% خلال عام 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع عام 2019 الذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليار دولار.