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البر الرئيسي الصيني يسجل 20 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

09:11 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 20 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

فيروس كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 20 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 19 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، بينما تم تسجيل حالة عدوى محلية واحدة.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96522 حالة، 518 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91368 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 13 حالة إصابة بدون أعراض، 11 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

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