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وزيرة خارجية السويد تبدأ اليوم زيارة رسمية لإسرائيل

08:51 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
وزيرة خارجية السويد تبدأ اليوم زيارة رسمية لإسرائيل

آن ليندي

تل أبيب - (د ب أ):

تبدأ وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم الأحد زيارة لإسرائيل، بعد سنوات من التوترات.

وبدأت الأزمة قبل سبع سنوات، بعد قرار ستوكهولم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقبل شهرين تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع ليندي وقررا استئناف العلاقات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الوزيرة القول قبل الزيارة إنها تعتقد أن الحكومة الحالية معنية حقا في دفع حل الدولتين إلى الأمام.

وقالت ليندي :"هذا إنجاز كبير في السياسة الخارجية ... إن الحكومة تعمل بجد منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية من أجل حدوث ذلك ... علاقتنا مع إسرائيل مهمة، نريد أن نحظى بعلاقات جيدة. لم يكن مرحبا بنا لكننا عملنا بشكل حثيث لتغيير ذلك".

ومن المقرر أن تلتقي ليندي غدا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الخارجية لابيد. وفي اليوم التالي ستلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.​

آن ليندي السويد وزيرة الخارجية السويدية إسرائيل يائير لابيد

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