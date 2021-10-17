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بدء التصويت في جولة اعادة لانتخابات إيطاليا المحلية

07:20 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
بدء التصويت في جولة اعادة لانتخابات إيطاليا المحلية

أرشيفية

روما - (د ب أ):
يتوجه الناخبون الإيطاليون اليوم الأحد للتصويت في جولة إعادة للانتخابات المحلية في 65 بلدية تستمر على مدى يومين.

ولا يزال منصب العمدة في العاصمة روما وكذلك في تورينو وتريست شمالي البلاد لم يحسم بعد.

ويستمر التصويت حتى الساعة 3 مساءً (1300 بتوقيت جرينتش) من يوم غد الاثنين. ولا يحتاج الناخبون إلى إظهار ما يسمى بـ "الجواز الأخضر"، والذي يُظهر شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، أو نتيجة سلبية لفحص كورونا أو إثبات التعافي من الفيروس.

ومع ذلك يجري تطبيق القواعد المتعارف عليها المتعلقة بفيروس كورونا.

وتشهد روما مواجهة بين روبرتو جوالتيري الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية السابق وإنريكو ميتشيتي - المدعوم من أحزاب ليجا و"فراتيلي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف و فورزا إيطاليا من تيار يمين الوسط.

ولم تحصل العمدة السابقة، فرجينيا راجي ، من حركة خمس نجوم الشعبوية، على عدد كاف من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين وتم الإطاحة بها من منصبها.

وكانت راجي تعتبر أمل الحزب المناهض للمؤسسة عند انتخابها عام 2016، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم حلها مشاكل في المدينة.

وفي تورينو، يتنافس المرشح من يسار الوسط ستيفانو لو روسو مع باولو داميلانو من يمين الوسط على منصب عمدة المدينة.​

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