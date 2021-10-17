Masrawy logo white

الشرطة الألمانية تعتقل 76 شخصا خلال عملية إخلاء مخيم عشوائي في برلين

03:14 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
الشرطة الألمانية تعتقل 76 شخصا خلال عملية إخلاء مخيم عشوائي في برلين

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):
قالت الشرطة الألمانية يوم السبت إنه تم اعتقال 76 شخصا أثناء إخلاء مخيم عشوائي يعود إنشاؤه لثلاثين عاما مضت في برلين، مضيفة أن 46 ضابطا أصيبوا في هذه العملية.

وكانت الشرطة أخلت اول أمس الجمعة مخيم "كوبى بلاتس" العشوائي باستخدام معدات ثقيلة. وخرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع مساء الجمعة احتجاجا على إخلاء المخيم، الذي يقطنه منتمون إلى الطيف اليساري في وسط برلين. ويعد المعسكر الموجود في شارع "كوبينيكر شتراسه" واحدا من آخر المشاريع الرمزية للتيار اليساري المستقل في برلين.

واحتُلت المنطقة الواقعة على شريط الجدار في برلين الشرقية عام 1990، أي العام الذي أعقب سقوط الجدار.وجاء الإخلاء بعد أن رفع مالك الأرض دعوى لإخلاء المنطقة.

وأدان العديد من السياسيين البارزين في برلين أعمال الشغب والعنف، بمن فيهم وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل.

وقال جايزل يوم السبت، وفقا لما نشرته الإدارة، "ما عشناه أمس (الجمعة) ليس موقفا سياسيا، بل هو غضب تدميري أعمى".

وتابع الدولة لن تتراجع أمام التهديدات بالعنف. سيادة القانون تمثل قيمة عالية ويجب أن تسود دائما".

الشرطة الألمانية عملية إخلاء مخيم عشوائي برلين عمليات اعتقال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 874 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا