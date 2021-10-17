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العثور على هيكل عظمي لرجل توفي في ثوران بركان إيطالي عام 79 ميلادية

03:01 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
العثور على هيكل عظمي لرجل توفي في ثوران بركان إيطالي عام 79 ميلادية

أرشيفية

روما - (د ب أ):
عثر علماء الآثار في جنوبي إيطاليا على هيكل عظمي لرجل توفي خلال الثوران المدمر لبركان جبل فيزوف عام 79 ميلادية.

وقال فرانشيسكو سيرانو، مدير متنزه إركولانو الأثري جنوب نابولي، لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "نتوقع الحصول على الكثير من هذا الكشف".

وتابع إن هذا الهيكل سيوفر معلومات حول اللحظات الأخيرة لمدينة هيركولانيوم قبل تعرضها للطمر، والتي كان موقعها في العصور القديمة في المكان الذي توجد به إركولانو في عصرنا الحالي. وأثناء ثوران بركان فيزوف في ذلك الوقت، تعرضت أيضا مدينة بومبي الشهيرة للطمر.

وأوضح سيرانو في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء أنسا، أنه تم العثور على الرجل ورأسه في مواجهة البحر. ويُعتقد أن عمره كان بين 40 و 45 عاما. ويفترض الباحثون أنه سقط على الأرض بسبب سحابة رماد ساخن متوهجة بينما كان يحاول الهروب على الأرجح.

وعثر الخبراء على الهيكل العظمي في موقع كان قد تم التنقيب فيه آخر مرة منذ حوالي 25 عامًا. وفي ذلك الوقت، تم العثور على رفات أكثر من 300 شخص. ويقال إنهم التمسوا المأوى هناك في معسكرات صغيرة وانتظروا أسطول الضابط الروماني بليني الأكبر لنقلهم إلى مكان آمن.​

علماء الآثار إيطاليا هيكل عظمي بركان جبل فيزوف

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