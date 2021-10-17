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إصابة 24 شخصا جراء حادث سير في روسيا

02:59 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
إصابة 24 شخصا جراء حادث سير في روسيا

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
أصيب 24 شخصا في حادث اصطدام حافلتين في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

وأعلنت السلطات مساء السبت أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

وأظهرت الصور أن حافلة صغيرة اصطدمت في جانب الحافلة الأخرى.

كما تضمن الحادث ، الذي وقع على بعد 400 كيلومتر شرق موسكو، أيضا اصطدام شاحنة صغيرة .

ولا يزال السبب الدقيق للحادث قيد التحقيق.

حادث سير روسيا حادث تصادم مدينة نيجني نوفجورود

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