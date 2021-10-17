إصابة 24 شخصا جراء حادث سير في روسيا

موسكو - (د ب أ):

أصيب 24 شخصا في حادث اصطدام حافلتين في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

وأعلنت السلطات مساء السبت أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

وأظهرت الصور أن حافلة صغيرة اصطدمت في جانب الحافلة الأخرى.

كما تضمن الحادث ، الذي وقع على بعد 400 كيلومتر شرق موسكو، أيضا اصطدام شاحنة صغيرة .

ولا يزال السبب الدقيق للحادث قيد التحقيق.