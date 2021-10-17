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الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

01:05 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

السلطات البريطانية

لندن - (أ ش أ):
ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص يُدعى "علي حربي علي"، يبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة ارتكاب جريمة قتل السير ديفيد أميس أمس.
وذكرت الشرطة - بحسب شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت إن المحققين حصلوا على مذكرة توقيف أخرى في محكمة وستمنستر الجزئية تسمح لهم باحتجاز "علي حربي علي" للاشتباه في طعنه أميس.
وأوضحت الشرطة أن من قام بالاعتداء بريطاني من أصول صومالية، مشيرة إلى أنه تصرف منفرداً.
وصنفت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تحقق في عملية طعن أميس الحادث، بأنه إرهابي.

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السلطات البريطانية جريمة قتل ديفيد أميس حادث طعن

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