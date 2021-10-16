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ترحيل رجل أعمال مقرب من حكومة فنزويلا إلى أمريكا بتهم غسيل أموال

11:37 م السبت 16 أكتوبر 2021
ترحيل رجل أعمال مقرب من حكومة فنزويلا إلى أمريكا بتهم غسيل أموال

فنزويلا

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسئول أمريكي بارز اليوم السبت، ترحيل رجل أعمال هارب على صلة بحكومة فنزويلا إلى الولايات المتحدة؛ لمواجهة تهم بغسيل أموال.

وأوضحت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم، التي لم تذكر اسم المسئول الأمريكي، أن رجل الأعمال "أليكس صعب" جرى ترحيله على متن طائرة مستأجرة تابعة لوزارة العدل الأمريكية من جمهورية الرأس الأخضر، حيث جرى اعتقاله هناك قبل 16 شهرا.

وأضافت الشبكة أنه جرى توقيفه في الرأس الأخضر حينما كان في طريقه إلى إيران، فيما وصفت حكومة نيكولاس مادورو مهمته لاحقاً بالمهمة الإنسانية الدبلوماسية.

يُشار إلى أن أليكس صعب رجل أعمال كولومبي من أصل لبنانى وكان مقرب من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

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Asha
فنزويلا أمريكا غسيل أموال حكومة فنزويلا

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