مفوضية الانتخابات العراقية تعلن اكتمال النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية

بغداد - (د ب أ):

أعلن القاضي جليل عدنان، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم السبت، اكتمال النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس المفوضية في تصريح صحفي إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت تدقيق 3681 محطة اقتراع لم يتم إعلان نتائجها بسبب خلل فني، وتم اليوم إكمال العد والفرز اليدوي لها وإضافتها للنتائج الأولية التي أعلنت الاثنين الماضي.

وأضاف عدنان أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن بها أمام مجلس المفوضين، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات ملزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وكانت النتائج الأولية التي أعلنت الاثنين الماضي قد أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، فيما حصل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 34 مقعدا.

فيما حصل المستقلون على 40 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا .

وأعلنت 9 كيانات شيعية كبيرة في العراق مساء اليوم رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الجاري.

وأكدت الفصائل الشيعية المنضوية تحت اسم الإطار التنسيقي في بيان صحفي في ختام اجتماع "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج".

وأوضح البيان "بعد إصرار مفوضية الانتخابات على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج ونحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

ويضم الإطار التنسيقي الشيعي كلا من عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي وعبد الحسين الموسوي.

وشهدت شوارع بغداد مساء اليوم إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات العراقية في الشوارع الرئيسية وفي محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع الإعلان الكامل للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.