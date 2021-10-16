مقتل جندي بريطاني خلال تدريب عسكري

لندن - (د ب أ):

بدأ تحقيق في بريطانيا بعد مقتل جندي خلال تدريبات عسكرية في سهل سالزبوري جنوبي إنجلترا.

وكان الجندي 23 عاما، ضمن طاقم يدير مركبة مدرعة في منطقة تدريب بالقرب من قرية إنفورد، في مقاطعة ويلتشاير، عندما وقع الحادث أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأعلنت شرطة ويلتشاير بدء تحقيق مشترك مع إدارة الصحة والسلامة والجيش.

وقال متحدث باسم شرطة ويلتشاير: "نحقق في ملابسات مقتل جندي يبلغ من العمر 23 عاما في منتصف نهار 15 أكتوبر.