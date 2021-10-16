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السفارة الأمريكية: تبرعنا بـ١.٦ مليون جرعة فايزر لمصر يجسد شراكتنا الاستراتيجية

10:13 م السبت 16 أكتوبر 2021
السفارة الأمريكية: تبرعنا بـ١.٦ مليون جرعة فايزر لمصر يجسد شراكتنا الاستراتيجية

لقاح فايزر

وكالات:

أعربت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن ترحيبها بوصول مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت السفارة الأمريكية في القاهرة، في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت "نرحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة".

وأضافت "يمثل هذا التبرع جانبًا آخر من جوانب شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانًا ضد تهديد الوباء".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و٦١١ ألفًا و ٩٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "فايزر"، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

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