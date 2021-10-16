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بايدن: 2020 هو العام الأكثر دموية لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة

10:00 م السبت 16 أكتوبر 2021
بايدن: 2020 هو العام الأكثر دموية لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عام 2020 بأنه "الأكثر دموية بالنسبة لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشاد الرئيس الأمريكي خلال الذكرى السنوية الأربعين لضباط السلام الوطنيين أمام مبنى الكونجرس (الكابيتول) اليوم السبت بالضباط الأمريكيين الذين ذهبوا ضحايا أثناء عمله.

وقال بايدن - في كلمة له نقلتها قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن خسارة هؤلاء الضباط تعني خسارة أمريكا، محذراً في الوقت نفسه من حاجة أقسام الشرطة إلى المزيد من الموارد.

وأضاف بايدن "كونك شرطياً اليوم هو جحيم أصعب بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى".

ووفقا لـ"فوكس نيوز" فقد تم تكريم 491 من ضباط إنفاذ القانون الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم خلال عاميّ 2019 و2020.

وكان بصحبة بايدن زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، علاوة على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي.

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