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ليبيا: انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من "مكب القمامة" بمدينة ترهونة

09:27 م السبت 16 أكتوبر 2021
ليبيا: انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من "مكب القمامة" بمدينة ترهونة

عملية البحث

طرابلس - (د ب أ):

تمكن أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بـ"مكب القمامة العام في مدينة ترهونة"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأظهرت إحصائية صادرة، اليوم السبت، عن الهيئة، تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع "مكب القمامة العام بترهونة"، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن "البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020".

وأضاف أوجار في مؤتمر صحفي بجنيف بمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما سماه "المتورطين في الجرائم حتى الآن"، مشيراً إلى أن هناك "أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي".

ليبيا التعرف على المفقودين مدينة ترهونة مكب القمامة العام بترهونة مقابر جماعية

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