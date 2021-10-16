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المغرب: أكثر من 23.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

08:31 م السبت 16 أكتوبر 2021
المغرب: أكثر من 23.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونا و230 ألفا و919 شخصا، بعد أن تلقى 12 ألفا و819 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة المغربية في بيان اليوم السبت أن 39 ألفا و43 شخصا تلقى الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 20 مليونا و908 ألاف و954 شخصا، مشيرة إلى أن متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بلغ 644 ألفا و722 شخصا.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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