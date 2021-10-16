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إجمالي إصابات كورونا في أفريقيا تتخطى 8 ملايين شخص

08:06 م السبت 16 أكتوبر 2021
إجمالي إصابات كورونا في أفريقيا تتخطى 8 ملايين شخص

فيروس كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ارتفع إلى 8 ملايين و420 ألفا و43 حالة على مستوى القارة السمراء.

وأفاد بيان المراكز الإفريقية "وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي" بأن عدد الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 215 ألفا و265، فيما تعافى 7 ملايين و494 ألفا و79 مريضا حتى الآن.

ووفقًا للبيان، تعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من بين الدول الأكثر إصابة في القارة، وحتى يوم الثلاثاء الماضي، تم إعطاء 99 مليونا و670 ألفا و975 جرعة لقاح ضد كورونا على مستوى القارة السمراء.

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