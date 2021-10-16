شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
القاهرة - (أ ش أ):
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأحد، جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي يجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البربطانية المتميزة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان