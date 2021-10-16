Masrawy logo white

شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

07:40 م السبت 16 أكتوبر 2021
شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأحد، جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي يجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البربطانية المتميزة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انخفاض الحرارة لأسبوع.. الأرصاد: كتلة هواء من شمال أوروبا تندفع اتجاه مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا