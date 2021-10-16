شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأحد، جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي يجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البربطانية المتميزة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية.