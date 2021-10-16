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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع القائد العام المكلف

06:31 م السبت 16 أكتوبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع القائد العام المكلف

محمد المنفي

طرابلس - (د ب أ):

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم السبت، في مدينة طبرق، مواصلة "العمل على توحيد المؤسسة العسكرية"، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد أعلنوا قبل نحو أسبوع عن توصلهم لاتفاق وخطة عمل مع آلية للتنفيذ تهدف في مجملها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، بحيث يتم من خلالها التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بالخصوص.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي عبدالرازق الناظوري مدينة طبرق

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