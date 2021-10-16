المملكة المتحدة تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بكورونا و148 وفاة

لندن - (د ب أ):

سجلت المملكة المتحدة 43 ألفا و423 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 148 حالة وفاة إضافية خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 4 ملايين و400 ألف و893 إصابة، والوفيات إلى 138 ألفا و792، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.