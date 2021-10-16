الصومال: مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار بمحافظة هيران

مقديشو - (أ ش أ):

قُتل شخصان من بينهم مسؤول وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار بمحافظة هيران بجنوب وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر قولها إن السبب الرئيسي وراء الحادث هو وقوع انفجار بمركز شرطة مدينة بلدوين بإقليم هيران.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار كان مخطط له مسبقا ويُعتقد أنه هجوم عن بعد شنته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ومعرفة سبب الانفجار.