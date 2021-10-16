السودان: خروج تظاهرة معارضة للحكومة في الخرطوم

الخرطوم - (د ب أ):

خرج الآلآف من السودانيين اليوم السبت في تظاهرة أمام القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال مؤسسات الحكم وعودة نقابات العمال وإصلاح شامل يشمل كل مؤسسات الدولة.

وشارك في التظاهرة أنصار الأحزاب وحركات الكفاح المسلح التي أعلنت في وقت سابق عزمها التوقيع على ميثاق وطني والعودة لمنصة التأسيس، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة، في تحالف لا يسوده الوفاق، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، حيث دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤخرا إلى حل الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان في أعقاب إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي، وتراشق الاتهامات بين الجانبين.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن أمس الجمعة عن خارطة طريق تبين خطوات الخروج من "الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء"، في ظل تفاقم الخلافات بين المكونين المدني والعسكري.

وقال حمدوك إن خارطة الطريق تشمل، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

وتتضمن خارطة الطريق العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.